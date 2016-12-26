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Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Подошел к концу старый год и завершился лунный месяц – так получилось, что в Новый год мы войдем полностью обновленными, на первой четверти Луны. А пока, как и положено, подводим итоги – четвертая четверть к этому располагает.
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"Главное, не начинайте новых дел в канун Нового года – скорее всего далеко они не пойдут", – предостерегает астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Наступившая неделя должна сложиться для вас удачно, чем бы вы ни занимались – если остались несданные зачеты, они будут с успехом сданы, если на работе что-то осталось не доделанным, вы все успеете доделать. В новогодние праздники плохо сидеть одному – компанией вам будут ваши лучшие друзья.

ТЕЛЕЦ

т Начало недели скрывает в себе некоторую опасность. Но, чтобы избежать неприятностей, просто надо соблюдать осторожность и не лезть на рожон, особенно если к этому нет повода. Вторая половина недели гораздо плодотворнее, особенно в интеллектуальных делах. В праздники грех работать, но на вас это правило не распространяется – время достижения своих целей.

БЛИЗНЕЦЫ

У типичных Близнецов удачнее получаются коллективные дела – начало недели как нельзя лучше располагает к ним. Зато с середины недели можно снизить свою активность и не слишком заявлять о себе – побудьте на вторых ролях, не время лезть на баррикады. На праздничные мероприятия в гости к вам могут заявиться гости издалека.

РАК

В начале недели вам дается шанс доделать все рутинные дела, до которых раньше не доходили руки. Не ленитесь, ведь впереди большие выходные. С середины недели вам придется решать коллективные проблемы, но они, скорее всего, будут приятными. В праздники лучше оставаться дома – гуляния в этом году не для вас.

ЛЕВ

Похоже на то, что для вас Новый год начинается уже в понедельник – по крайней мере, вы можете запланировать праздничные мероприятия прямо на начало наступившей недели. Правда, в четверг и пятницу вас еще могут заставить поработать на благо коллектива. Сам Новый год не рекомендуется встречать в одиночестве – будьте ближе к людям.

ДЕВА

Начало недели как будто создано для наведения предпраздничной уборки в доме – не отвлекайтесь на производственные проблемы, ставьте елку и украшайте ее игрушками. Водить хоровод вокруг нее можно начинать уже с четверга. Обязательно в это время порадовать своих детей. Сами праздники можно провести скромнее – берегите здоровье.

ВЕСЫ

Возможно, начало недели будет занято перепиской и многочисленными встречами – в канун праздника это неудивительно. Может быть, и по работе вас заставят поездить. В четверг, скорее всего, у вас появится возможность провести время с семьей, с родителями. Праздники пройдут у вас на ура – лучше, чем у всех.

СКОРПИОН

Скорее всего, в первую половину наступившей недели вам придется поднапрячься и побегать по магазинам – верноятно, что некоторые ваши близкие еще остались без подарка. Забота второй половины недели – многочисленные письма и СМС, которые вы будете получать и отправлять. Праздники лучше всего провести дома, в кругу семьи.

СТРЕЛЕЦ

Неделя начинается для вас активно – если на работе у всех уже праздничное настроение, то и в подготовке к Новому году вы можете проявить себя как лидер. Эта активность не оставит вас и накануне самих праздников – в четверг и пятницу. Что касается встречи Нового года, то вам, конечно, не стоит справлять этот праздник в гордом одиночестве.

КОЗЕРОГ

Предпраздничные хлопоты могли совсем выбить вас из колеи – по крайней мере, в первую половину недели вам лучше отдыхать, а не работать. С четверга вы почувствуете небывалый прилив сил – в последние дни перед праздниками вы сможете справиться со всеми проблемами. Похоже, что на празднике все подарки будут ваши.

ВОДОЛЕЙ

Начало недели можно посвятить аккордной работе со своими друзьями – доделайте то, что не сделано, не оставляйте на новый год какие-то долги и хвосты. В четверг и пятницу, накануне праздника, лучше залечь на дно и не проявлять инициативу. Тогда непосредственно в Новый год вы сможете затмить всех своей активностью.

РЫБЫ

Рыбы не считаются самым активным знаком Зодиака, но в начале этой недели за вами вряд ли кто сможет угнаться, по крайней мере, в профессиональном отношении. Даже если ваша активность пойдет на спад с середины недели, что неудивительно накануне праздника, друзья придут к вам на помощь. В праздники не слишком усердствуйте. 

26 декабря 2016, 12:48

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