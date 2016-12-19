Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Не утихают страсти вокруг громкой истории развода известной телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова. О причинах расставания пары все еще известно мало, поклонники и журналисты теряются в догадках. Кроме того, стало известно, что Дмитрий намерен отобрать у Ольги чуть ли не все ее имущество.

Чем закончится эта история и что ждет футболиста в будущем, порталу Dni.Ru рассказала ясновидящая Галина Янко.

"Я вижу, что между Ольгой и Дмитрием действительно была большая любовь, но, как это часто бывает в жизни, со временем их чувства угасли и стал очевидным тот факт, что они совершенно разные люди. Расстаться без скандалов в таком случае получается редко, вот и наша звездная пара не смогла завершить отношения гармонично", - рассказала ясновидящая.

По ее словам, разлад в их отношениях начался с недоверия и взаимной ревности. "Поводов для этого оба давали немало, особенно Дмитрий – в его окружении в последнее время было слишком много женщин. Ольга не могла закрывать на это глаза, а иногда даже мстила, нарочно провоцируя Дмитрия на ревность. Разница лишь в том, что Дмитрий действительно по характеру весьма ветреный человек, именно поэтому он не отказывает себе в общении с противоположным полом, даже когда состоит в серьезных отношениях", – уверена она.

Что касается дальнейшей жизни Дмитрия Тарасова, то сейчас он полностью поглощен карьерными вопросами. "Он размышлял о том, чтобы уехать жить за границу, но принял решение пока остаться в России, однако, я предполагаю, что в будущем он будет жить как в России, так и в Европе. Сейчас он несколько недоволен текущим положением своих дел, но в карьере его определенно ждет успех, как и в личной жизни. Я вижу, что у него будет роман с девушкой экзотической внешности, скорей всего – мулаткой, однако, он не продлится долго. А вот следующие его отношения станут очень крепкими и долговечными, и избранницей его станет девушка со светлыми волосами, на несколько лет его младше. Приблизительно через два года я вижу у него третий брак", – предсказала Янко.

Что касается дальнейших отношений с Ольгой Бузовой, то ясновидящая сказала, что сейчас они очень злы друг на друга и не намерены когда-либо продолжать общение. "Два-три года они не будут видеться вовсе, но затем возобновят общение, уже в дружеском ключе. Что касается раздела имущества, то я предполагаю, что Дмитрий не станет оставлять Ольгу ни с чем, и они найдут компромисс в этом вопросе", – уверена Янко.

