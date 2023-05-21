Врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Воскресенье 21 мая

06:24Врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения 04:06Готовит певица Рианна: рецепт салата за 10 минут 02:03Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео 00:04Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон 22:12Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл 20:02Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным 18:24Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной 18:14SHAMAN предложили наградить государственным званием 17:063 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных 16:47Фигуристка Алена Косторная выходит замуж в 19 лет 16:08Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова борется с раком 15:36Купила квартиру: как Пугачева пыталась спасти автора "Арлекино" 14:42В новом интервью Бородина рассказала об абьюзе и скупых мужчинах 14:23Эмма Уотсон: как актриса находит утешение после разрыва 13:30Жизнь до Джигарханяна: как выглядела Цымбалюк-Романовская 27 лет назад 13:03Звезда сериала "Игра престолов" объяснила решение уйти из кино 12:28Колдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии 11:53"Отец-молодец": у звезды "Однажды в России" Мусагалиева родился сын 11:36Лариса Долина рассказала об умиравшей под капельницами из-за тяжелой болезни дочери 11:31Актриса Дарья Калмыкова раскрыла подробности своего развода 11:10Толкалина идет на поправку после хирургического вмешательства 08:27"Смотрите, мои золотые": Волочкова упала во время шпагата 06:43Как избавиться от колорадского жука на даче? Эффективные лайфхаки 04:1725% квартир на Арбате сдается в аренду 02:35Будь здоров! Какая диета облегчит аллергию на пыльцу? 00:15Столичные застройщики осваивают Петербург 21:51"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной 21:30Звезда шоу "Уральские пельмени" заявила о желании работать в тюрьме 20:31Дочь Заворотнюк блеснула роскошной полуобнаженной фигурой в купальнике на яхте 20:01Оскандалившемуся Козловскому предрекли будущее 19:40Какая судьба ждет Джонни Деппа после развода и судов с Эмбер Херд 19:22"Человек не может умереть позже срока": нумеролог рассказала о дате смерти 18:46Жена Игоря Николаева публично выступила с заявлением об отношении к Наташе Королевой 17:18"Все части ядовиты": в Подмосковье зацвело опасное растение 17:12"Умницы и красавицы": Долина и Кудрявцева нарядились в цвета украинского флага 16:40В каких районах Москвы самое дешевое жилье 16:14"Доченька плачет": после 10 лет брака с Чумаковым Ковальчук запела о расставании 15:43Не в России: Вайкуле раскрыла местонахождение Меладзе 15:02Экс-звезда "Фабрики" Савельева раскрыла эмиграцию 14:51Экс-жена Смольянинова* Мельникова рассказала о сложностях с выплатой ипотеки 14:17Куда пропал экс-ведущий КВН Александр Масляков? 13:57Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию 13:27Певец IVAN полностью раскрыл душу в свежем интервью 12:43"Не чувствую той вони": Иноагент Макаревич* негативно высказался про Россию и народ 12:32Житель Кузбасса изнасиловал 10-летнего пасынка 12:09"Я заплакала": Манижа объявила о своей беременности в новом клипе 11:59В центре Москвы произошла перестрелка 11:36Бабулька в парике: Пугачеву не узнали в дешевом магазине в Израиле 11:28Угрожал убить девушку в прямом эфире: в Волгограде поймали треш-блогера 11:19Бортич призналась в расставании с отцом своего ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения

Врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения
93

Специалист объяснила, что стремительная потеря может привести к плачевным последствиям.

Здоровое, подтянутое и стройное тело – мечта многих людей. Пока одни стараются привести себя в форму, следуя рекомендациям специалистов, другие мечтают поскорее избавиться от ненавистных килограммов. Но не все знают, что в этом вопросе крайне важно запастись терпением.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что чем плавнее человек снижает вес, тем лучше для его здоровья, пишет интернет-издание "Вести Подмосковья". Дело в том, что резкое похудение может спровоцировать ряд проблем в организме. Специалист предупредила, что нормой считается потеря двух килограммов в месяц. Однако если человек имеет большой избыточный вес, цифры на весах будут уменьшаться стремительнее за счет потери жидкости.

Также врач-диетолог предостерегла людей, которые стараются похудеть, имея нормальный вес. По словам Соломатиной, в таких случаях организм человека сопротивляется, стараясь сохранить жир. При постепенной потере веса процессы в организме успевают перестроиться под новые параметры, а быстрое похудение может быть чревато последствиями.

"Например, позволяют быстро похудеть белковые диеты. Углеводов в таких диетах практически нет, организму ничего не остается, кроме как расщеплять собственную жировую ткань. Но это все очень неполезно. Когда сжигается много жира, дальше сжигается белок, пропадает мышечная масса. Меняется гормональный баланс, так как жир участвует во многих настройках организма", предупредила врач-диетолог.

21 мая 2023, 06:24
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

По теме

Как быстро похудеть после родов? Совет врача-диетолога

Будь здоров! Какая диета облегчит аллергию на пыльцу?

Будь здоров! Какая диета облегчит аллергию на пыльцу?
Врач аллерголог и иммунолог дал совет тем, кто страдает от сезонной аллергии. Весна – самое сложное время для тех, кто страдает от аллергии.

"Все части ядовиты": в Подмосковье зацвело опасное растение

"Все части ядовиты": в Подмосковье зацвело опасное растение
Жителей и гостей региона призвали быть осторожными. Комитет лесного хозяйства Московской области обнародовал информацию о сезонном цветении ландышей.

Гастроэнтеролог перечислил вызывающие вздутие живота продукты

Гастроэнтеролог перечислил вызывающие вздутие живота продукты
Вздутие живота может возникать из-за регулярного употребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Все знают, как бывает не приятно, когда живот внезапно начинает вздуваться.

Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца

Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца
Специалист объяснила, что какие симптомы могут предупредить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Не многие знают, что признаками стенокардии или инфаркта миокарда иногда являются привычные для некоторых людей дискомфортные ощущения.

Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт

Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт
Спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, а также диабет и сидячий образ жизни.

Выбор читателей

19/05ПтнКуда пропал экс-ведущий КВН Александр Масляков? 19/05Птн"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной 19/05ПтнБабулька в парике: Пугачеву не узнали в дешевом магазине в Израиле 19/05ПтнЖена Игоря Николаева публично выступила с заявлением об отношении к Наташе Королевой 19/05ПтнГлупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию 20/05СбтКолдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии