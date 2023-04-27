В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни

Роспотребнадзор выступил с заявление.

Корь является довольно опасным заболеванием из-за высокой степени заразности. Данный недуг представляет опасность только для человека, однако, вопреки расхожему заблуждению, подхватить вирусную инфекцию могут не только дети, но и взрослые.

Чаще всего корью болеют дети до пяти лет. Меж тем, непривитые взрослые тоже находятся в группе риска. Более того, болезнь у взрослых может протекать с осложнениями.

Как правило, вирусная инфекция не опасна для младенцев до одного года, потому что они сохраняют в организме материнские антитела. При этом важно, чтобы мать заранее приняла необходимы профилактические меры.

Заняться профилактикой кори сегодня особенно важно, ведь локальные очаги недуга выявлены уже в 44 регионах России. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Эксперты призывают граждан защитить себя от болезни.

Важно помнить, что симптомы вирусной инфекции проявляется не сразу, а, как правило, через неделю-две после заражения. К ним относятся кашель, насморк, лихорадка, воспаление слизистой и так далее. Затем появляется сыпь на лице и далее по всему телу.

Корь может привести к тяжелейшим последствиям и особенно она опасна для беременных женщин. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать вакцинацией. По данным Роспотребнадзора, отечественные вакцины соответствуют всем требованиям ВОЗ.

В ведомстве также подчеркнули, что двукратная вакцинация способна защитить от кори в 95% случаев. Сегодня в России проводится плановая вакцинация населения, согласно Национальному календарю профилактических прививок.