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Среда 22 ноября

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Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции

Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции
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Безупречная внешность и фигура, по мнению врача-хирурга, обязательные составляющие женщин, трудящихся в сфере эскорта. Иногда эталонной красоты приходится добиваться на операционном столе.

Пластические хирурги не скрывают, что часто к их услугам прибегают женщины, занятые в сфере эскорта. Для представительниц этого ремесла важно иметь красивое тело, привлекательное лицо и эталонные формы. "Страсти" рассказывают, какие операции наиболее популярны у таких дам.

  1. Увеличение груди. Одна из самых выдающихся частей женского тела притягивает мужские взгляды и разжигает интерес. Чаще всего женщины стараются увеличить молочные железы на 1-2 размера, сохраняя естественность и аккуратность форм.
  2. Коррекция носа. Ринопластика сейчас чаще всего проводится из-за современных канонов моды. Женщинам кажется, что с аккуратным и тонким носом они выглядят привлекательнее.
  3. Липофилинг. Процедура переноса жировой ткани одного человека из одной зоны в другую только набирает популярность. Чаще всего добавляют объем ягодицам, ногам, рукам.
  4. Удаление комков Биша. Изъятие небольших жировых отложений на щечках помогает приобрести лицу четкость и выраженность скул.

Всем. кто желает провести пластическую операцию, напоминают о важности правильного выбора клиники. Не стоит доверять свою внешность и здоровье людям без медицинского образования.

22 ноября 2023, 04:17
Руки врача. Фото: © Alena Kalita/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Страсти• Требует проверки

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