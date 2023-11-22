Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции

Безупречная внешность и фигура, по мнению врача-хирурга, обязательные составляющие женщин, трудящихся в сфере эскорта. Иногда эталонной красоты приходится добиваться на операционном столе.

Пластические хирурги не скрывают, что часто к их услугам прибегают женщины, занятые в сфере эскорта. Для представительниц этого ремесла важно иметь красивое тело, привлекательное лицо и эталонные формы. "Страсти" рассказывают, какие операции наиболее популярны у таких дам.

Увеличение груди. Одна из самых выдающихся частей женского тела притягивает мужские взгляды и разжигает интерес. Чаще всего женщины стараются увеличить молочные железы на 1-2 размера, сохраняя естественность и аккуратность форм. Коррекция носа. Ринопластика сейчас чаще всего проводится из-за современных канонов моды. Женщинам кажется, что с аккуратным и тонким носом они выглядят привлекательнее. Липофилинг. Процедура переноса жировой ткани одного человека из одной зоны в другую только набирает популярность. Чаще всего добавляют объем ягодицам, ногам, рукам. Удаление комков Биша. Изъятие небольших жировых отложений на щечках помогает приобрести лицу четкость и выраженность скул.





Всем. кто желает провести пластическую операцию, напоминают о важности правильного выбора клиники. Не стоит доверять свою внешность и здоровье людям без медицинского образования.