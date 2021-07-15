Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых россиян

Не имеющих противопоказаний к прививке от COVID-19 не прошедших вакцинацию граждан будут увольнять с 15 августа в Москве. Работодатель вправе отстранить сотрудника от работы согласно Трудовому кодексу без сохранения зарплаты.
Такое право наймодателям дет закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В нем говорится о возможности увольнения или приема на должность человека в случае его отказа от профилактических прививок. При этом есть одна оговорка: если работа сопряжена с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, передает "Царьград".
Примечательно, что данное нововведение качается даже сотрудников на удаленке. Вакцинация от коронавирусной инфекции уже внесена в календарь профилактических прививок. Более того, в ряде областей нашей страны ее сделали обязательной для некоторых категорий граждан.
Даты отстранения россиян от работы зависят о того, когда в регионе проводится прививочная кампания. Например, в столице работодателям рекомендовано привить сотрудников первым компонентом вакцины до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Если работник отказался без медотвода, его в праве лишить места.
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