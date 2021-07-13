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Коронавирус
Оперштаб Москвы: 71% госслужащих правительства столицы вакцинированы от COVID-19

Оперштаб Москвы: 71% госслужащих правительства столицы вакцинированы от COVID-19

Вакцинация защищает от коронавируса не только привитого человека, но и его окружение.
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В условиях нарастающей угрозы, связанной с пандемией коронавируса, столичные власти личным примером демонстрируют горожанам важность вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день прививку от вируса сделали уже 71% государственных служащих правительства Москвы. Ранее вакцинацию прошел мэр города Сергей Собянин.

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Заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова уверена, что вакцинация защищает от коронавируса не только привитого человека, но и его окружение. Она подчеркнула, что задача властей – сделать Москву свободной о ковида.

"В столичном правительстве прививку сделал уже 71% госслужащих. Вакцинация защищает не только привитого человека, но и его семью, друзей, коллег и просто случайных знакомых. Наша общая задача – сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от ковид, а весь город. Чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло" – отметила Ракова.

В столичном оперативном штабе напоминают, что работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru, чтобы подтвердить проведение вакцинации. Прививка вторым компонентом вакцины должна быть сделана до 15 августа.

Москвичи могут пройти вакцинацию от коронавируса в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе, крупнейшем пункте в Гостином Дворе.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Автор: 13 июля 2021, 12:53 Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник

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