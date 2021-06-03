В России выявили 8933 новых случая заражения коронавирусом

Обнародованы актуальные данные касательно новых случаев инфицирования ковидом в России. Сообщается, что за сутки были заражены 8933 человека.
По информации РИА ФАН, первое место по числу зараженных заняла Москва. За ней следует северная столица, а также Московская область.
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