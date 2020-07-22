Ученые опровергли миф о связи между группой крови и риском смерти от коронавируса

Бытует мнение, что короновирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди с определенной группой крови. Специалисты провели исследование и опровергли этот миф.

По словам врачей из Массачусетской больницы, между тяжелым состоянием заразившегося коронавирусом человека и его группой крови нет никакой связи. Эксперты убедились в этом после того, как проверили данные более семи тысяч пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

Вместе с тем специалисты обнаружили весьма интересный факт – среди заразившихся коронавирусом больше всего людей с третьей и четвертой группами с положительным резус-фактором. Таким образом, можно сделать вывод, что новому виду инфекции наиболее подвержена эта группа людей, пишет "Царьград".

Также издание сообщает, что перенесшие коронавирус люди начали жаловаться на облысение. Активистка из Великобритании Луиза Барнс, которая занимается поддержкой переболевших COVID-19 людей, заметила, что о выпадении волос рассказали треть выздоровевших.

Напомним, коронавирус существует на планете почти семь месяцев. Им заразились свыше 15 миллионов человек. Скончались от COVID-19 более 623 тысяч жителей Земли, выздоровели – 8,5 миллионов. Первое место по количеству заражений занимает США – почти четыре миллиона.