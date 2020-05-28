Трамп нашел необычное название для коронавируса

Американские политики немало усилий потратили на то, чтобы добиться прочных ассоциаций нового коронавируса с Китаем. Многие утверждают, что COVID-19 не просто возник в этой стране, по их словам, из-за действий китайских властей одиночная вспышка превратилась в глобальную пандемию.
О китайском происхождении коронавируса не устает напоминать и президент США Дональд Трамп. При этом он зачастую ищет для болезни оригинальные и необычные новые названия. В частности, на своей странице в "Твиттер" он назвал COVID-19 "плохим подарком" китайцев, передает портал ToDay News Ufa. Ранее он именовал болезнь "китайским вирусом" и всячески подчеркивал ее связь с Поднебесной.
"Весь мир охватил коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая. Нехорошо!", – написал Дональд Трамп.
Сторонники Трампа незамедлительно поспешили поддержать такое высказывание американского лидера. А его противники, в особенности из рядов Демократической партии, бросились доказывать, что глобальная эпидемия коронавируса в мире – не вина Китая.
Напомним, коронавирус в США к 28 мая 2020 года успел затронуть 1 756 161 человека. В стране зарегистрировано уже 102 712 летальных случаев. При этом излечиться смогли 494 667 пациентов с COVID-19.
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