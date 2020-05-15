Трамп пришел в ужас после смертей близких от коронавируса

Во время выступления перед сотрудниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания президент США Дональд Трамп поделился своими переживаниями из-за смертей близких от коронавируса. Страшные новости глава Белого дома получил по телефону.



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