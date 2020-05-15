Трамп пришел в ужас после смертей близких от коронавируса

Дональд Трамп возразил тем, кто сравнивает коронавирус с обыкновенным гриппом. Печальные аргументы ему предоставила сама жизнь.
Во время встречи с сотрудниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания он отметил, что некоторые его знакомые болели гриппом. Он звонил им и узнавал, как они себя чувствуют. По прошествии времени все они были в порядке.
Когда же люди из окружения Дональда Трампа начали заболевать коронавирусом, по телефону он стал получать намного более пугающие сообщения. Люди оказывались в коме, а затем и вовсе прощались с жизнью.
Дональд Трамп признался, что таким образом потерял пятерых человек, из которых двое были его близкими друзьями. "Это просто ужас, ужасная вещь", – признался президент США.
Напомним, последние новости и данные официальной статистики показывают, что США занимает лидирующую позицию по числу заболевших коронавирусом в мире. При этом медицинские учреждения страны испытывают огромную нагрузку, и, как уверены многие, откровенно не справляются со своей задачей.
Тем временем американские СМИ оказались обеспокоены несколько другой проблемой. Их смутила статистика смертей от коронавируса в России. Журналисты отказались верить в то, что наша страна эффективно борется с эпидемией и предположили, что данные статистики оказались занижены.
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