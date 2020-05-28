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Власти Москвы назвали условие открытия парикмахерских

Власти Москвы назвали условие открытия парикмахерских

В мэрии Москвы назвали условие открытия парикмахерских. Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Несмотря на смягчение ограничительных мер, парикмахерские в Москве остаются закрытыми. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, при каком условии они смогут возобновить работу.
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Парикмахерские остаются закрытыми, потому что там долго контактируют с клиентом, объяснил чиновник. Возобновление их работы возможно при соблюдении москвичами действующих ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил Немерюк в эфире Первого канала.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Что касается открытия непродовольственных магазинов, то для их посещения нужны пропуска. Но выписывать разрешение нужно в том случае, если магазин находится не в пешей доступности.

Для поездок в непродовольственные торговые точки нужно выписать разовый пропуск. Его можно оформить два раза в неделю, напомнил Немерюк.

Из-за коронавируса в Москве до 14 июня действует режим самоизоляции и пропускная система. Однако ряд ограничений отменяются. Накануне мэр Сергей Собянин объявил о втором этапе отмены карантина.

Горожанам разрешат гулять в парках, скверах, на улицах и других городских локациях. Выписывать пропуск не требуется. Рекомендуется не уходить дальше двух километров от дома. В противном случае нужно оформлять разрешение.

Вместе с тем вводятся дополнительные правила ношения масок. Надевать их нужно при любом выходе из дома. Это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса: многие заболевшие не имеют симптомов и являются скрытыми переносчиками.

Коронавирус в России за истекшие сутки обнаружили у 8 731 человека. В Москве зафиксировано 2 054 случая – это самый низкий показатель за последний месяц.

Автор: 28 мая 2020, 15:32 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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