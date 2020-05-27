Собянин продлил карантин в Москве: все подробности режима самоизоляции

Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции. Карантин в Москве продлится по меньшей мере до 14 июня.

О том, что карантин в Москве может быть отменен уже в ближайшее время, многие заговорили на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в столице. Однако спешить со смягчением ограничений не следует.

В подтверждение последнего тезиса Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничений. Карантин в Москве продлится по меньшей мере до 14 июня.

Отметим, как рассказал сам Сергей Собянин, некоторые послабления в режиме самоизоляции наступят уже в самое ближайшее время. С 1 июня жители Москвы смогут выходить на прогулки.

Можно будет гулять по улицам, в парках и скверах, но с некоторыми ограничениями. Для того, чтобы люди не выходили из домов одновременно, мэр Москвы предложил организовать прогулки по графику. Получать пропуск для пешеходов не понадобится.

Кроме того, с 1 июня в Москве будут открыты непродовольственные магазины и организации, предоставляющие бытовые услуги, которые не требуют длительного контакта с клиентом. Отдельно Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к репетициям и проведению парада Победы, который запланирован на 24 июня.