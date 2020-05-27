За сутки коронавирус в России обнаружили у 8 338 человек

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 8 338 человек. Зафиксирован 161 летальный случай, полностью выздоровели 11 079 человек.
В Москве коронавирус обнаружен у 2 140 человек. В Московской области выявлено 793 случая, в Санкт-Петербурге – 387.
Новость дополняется.
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