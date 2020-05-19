При каких симптомах болезней сердца нужно вызывать скорую помощь

Доктор Александр Мясников считает, что препараты для лечения болезней сердца являются бесполезными. Более того, нитроглицерин, валокордин, корвалол приносят вред и блокируют сигналы органа о недугах. Человек лишь теряет время, уверен специалист.
По словам эксперта, вызывать медиков необходимо, когда "заложило" сердце. Если человек сел, и ему резко стало тяжело дышать, выступил пот, началась одышка – немедленно нужно звонить врачам. У больного есть два часа, чтобы получить помощь специалистов.
Мясников пояснил, что особое внимание на эти симптомы стоит обращать курящим полным мужчинам старше 40 лет. Обычно они страдают от повышенного давления, сахара и холестерина.
В начале мая доктор говорил, что скорую помощь также стоит вызывать, если не получается сбить температуру выше 38-39 градусов с помощью жаропонижающих препаратов. Нужно звонить врачам, если организм обезвожен и возникли трудности с дыханием. Помощь специалистов может понадобиться при резком изменении цвета мочи, сухости во рту и выраженной заторможенности.
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