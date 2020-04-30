Обнародован список смертельно опасных болезней при коронавирусе

Специалисты выяснили, что проблемы с лишним весом повышают риск смертности при инфекции на 37%. А если человек страдает деменцией, вероятность гибели увеличивается на 39%.
У имеющих проблемы с сердцем людей вероятность летального исхода при коронавирусе увеличивается на 31%, сообщает РИА ФАН. В зоне риска и диабетики и те, у кого слабые легкие – 19%.
У пациентов, имеющих проблемы с почками, риск умереть при коронавирусе составляет 15%, 14% – у астматиков. Исследование проводилось на основе данных 17 тысяч пациентов с COVID-19.
Вместе с тем ученые подчеркнули: если коронавирус поражает здорового человека, есть все шансы, что организм успешно справится с болезнью. Ранее французские специалисты сделали тревожное открытие о коронавирусе в мире. Они пришли к выводу о связи между заболеванием, вызываемым инфекцией, и тромбоэмболией легочной артерии.
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