Заразившийся коронавирусом Песков находится в неведении

Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса. Пресс-секретарь президента пока не знает, сколько дней ему предстоит провести в медучреждении. Государственный деятель выразил благодарность сотрудникам больницы, которые заботятся о его здоровье.
Он не беспокоится за оставленные в Кремле дела. Дмитрий Сергеевич уверен, что информационное сопровождение деятельности президента на должном уровне. Однако пресс-секретарь российского лидера все равно остается в курсе дел и надеется на свое скорое возвращение.
Кстати, последний раз Песков видел Владимира Путина больше месяца назад, поэтому заразить президента он вряд ли мог. Однако он все равно контактировал по работе со множеством людей. Но и за их здоровье также не стоит беспокоиться, потому что в Кремле соблюдены все эпидемические правила.
Напомним, от коронавируса лечится и супруга Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка. Она также проводит время в больнице, чтобы не подвергать родных опасности. Стоит отметить, что спортсменка чувствует себя гораздо лучше, чем ее муж.
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