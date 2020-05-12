"У мужа ситуация посложнее": заразившаяся коронавирусом Навка вышла на связь

12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка, заразились коронавирусом. Супругов немедленно госпитализировали. К счастью, COVID-19 был обнаружен во время появления первых симптомов, поэтому они чувствуют себя относительно хорошо.
Татьяна решила рассказать о ситуации. В своем инстаграм-аккаунте фигуристка сообщила, что она уже идет на поправку. Высокой температуры и кашля уже нет. Принимать антибиотики Навке не пришлось. Правда, она пока не чувствует запахи.
Песков сейчас находится под наблюдением врачей, однако поводов для беспокойства нет, заверила его супруга. "У мужа ситуация немного посложнее <...> Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть", – написала Навка. Татьяна поблагодарила пользователей Сети за поддержку и выразила надежду, что в скором времени они выздоровеют.
Тем временем в стране выявлено более 232 тысяч человек, которые заразились коронавирусом. Скончались свыше 2 тысяч жителей России, оправились от COVID-19 – 43,5 тысяч.
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