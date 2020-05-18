Китай поймали на сокрытии фактов о коронавирусе

Коронавирус во всем мире продолжает оставаться одной из самых острых проблем. Власти Китая отчитались о том, что справились с первой волной эпидемии. Однако, предупреждают эксперты, стране угрожает вторая волна.
Болезнь в Китае вновь может начать поражать людей тысячами, если не будет найдена вакцина от коронавируса. В связи с этим, подчеркнул ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань, власти страны не должны "испытывать самоуспокоенности".
Он напомнил, как власти города Ухань скрывали от всего мира и собственных граждан правду о коронавирусе. Именно Чжун Наньшань стал первым официальным лицом в Китае, который открыто заявил о том, что болезнь передается от человека к человеку. Даже эти данные уханьские чиновники предпочитали утаивать.
"В то время местные власти не любили говорить правду", – подчеркнул Чжун Наньшань.
Он отметил, что уже в тот момент, когда болезнь вышла за пределы Китая и стала регистрироваться в других странах, согласно официальной статистике, в Ухане был всего 41 заболевший. Тогда специалист продолжил задавать вопросы и настаивать на раскрытии данных.
Выяснилось, что к тому времени число зарегистрированных случаев достигло 198. При этом заразились 13 врачей. Видя такие масштабы, Чжун Наньшань на встрече с высшим руководством Китая настоял на закрытии Уханя на карантин. Если бы и в тот момент власти продолжили скрывать правду о коронавирусе, неизвестно, как широко болезнь распространилась бы в Поднебесной.
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