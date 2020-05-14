В США твердят о сильно заниженном числе заболевших коронавирусом в России

Во внешнеполитическом ведомстве России отреагировали на громкие заявления американских журналистов, опубликовавших материалы о якобы занижении числа заболевших коронавирусом в нашей стране и данных о смертности от инфекции. В МИД отметили, что СМИ США продемонстрировали полное игнорирование азов профессиональной журналистики, не дав российской стороне возможность высказаться по данному вопросу.
В дипведомстве подчеркнули: "Карточный домик антироссийских пропагандистских выпадов легко разваливается от элементарных фактов". Однако и после заявления МИД России западное издание не угомонилось и решило до последнего отстаивать свою позицию.
Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс оценила достоверность данных в своей статье о числе заболевших коронавирусом в России. Она отметила, что издание уверено в точности материала. По ее словам, он основан на данных официального государственного ведомства и интервью с экспертами государственных институтов.
Напомним, ранее и газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что наша страна никогда не манипулировала такими данными.
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