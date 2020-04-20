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Коронавирус

"Так выглядит остановка сердца": Малышева показала реанимацию зараженного коронавирусом

Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Малышева посетила научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства. Там спасают зараженных коронавирусом пациентов. 
прочитано 677 раз

Доктор Елена Малышева на днях появилась в научно-клиническом центре Федерального медико-биологического агентства. Там телеведущая сняла несколько видео и рассказала россиянам, как врачи борются за жизнь тяжелобольных людей, у которых обнаружили COVID-19. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на инстаграм-аккаунт телеведущей.

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Как отметила Малышева, врачи имеют все необходимое, чтобы спасать зараженных: лекарства, приборы и средства защиты. Кроме того, специалисты должны получать огромную заработную плату. Елена пообщалась с некоторыми из врачей и пожелала им здоровья.

Еще теледоктору удалось снять на видео реанимацию. Врач Роман Ищенко смог спасти жизнь одному из пациентов.

"Так выглядит остановка сердца", – пояснила Малышева.

Елена попросила пользователей Сети не писать под этим видео, потому что "комментировать тут нечего". Однако подписчики телеведущей все равно решили высказаться. Один из них выразил недоумение, зачем показывать такие кадры.

"И так раздули истерию. Перестаньте. Дайте позитив и надежду", – написал фолловер. Малышева молчать не стала и ответила ему: "А я и даю надежду! На наших глазах спасли человека от смерти!"

По состоянию на 08:30 мск 20 апреля в России зафиксировано 42983 случая заражения коронавирусом. Скончались 363 человека, выздоровели 3303.

Автор: 20 апреля 2020, 08:41

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
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Эта клоунесс от медицины задолбала уже всех! Мерзкая "танцующая матка" пиариться где только может! Мерзкая, алчная баба!
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