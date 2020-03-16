Бурятия прибегла к помощи шаманов для борьбы с коронавирусом

Бурятские шаманы провели обряд для защиты от смертоносного коронавируса COVID-2019. Они считают, что эпидемия распространяется из-за того, что люди вознесли материальные блага над духовными, сообщает Vse42.ru.
Колдуны призвали россиян молиться своим богам, чтобы пандемия остановилась. Шаманы, в свою очередь, также продолжат взывать к высшим силам для победы над инфекцией.
Напомним, что коронавирус заразил свыше 170 тысяч людей по всему миру. Более 6500 заболевших скончались.
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