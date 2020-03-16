На Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

На Украине зафиксировали два новых случая заражения COVID-19. Власти Незалежной дали распоряжение приостановить въезд в страну для иностранцев.
Владимир Зеленский обратился к гражданам с рекомендацией вернуться домой, передает РИА ФАН. Ранее сообщалось о летальном исходе из-за коронавируса на Украине.
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