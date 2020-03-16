Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса

Россия закрывает границу с Белоруссией из-за COVID-19. Михаил Мишустин сообщил об этом на пресс-конференции.
Премьер-министр России добавил, что в дальнейшем будут приниматься прочие масштабные меры для предотвращения пандемии. Власти намерены действовать на опережение, пишет ТАСС.
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