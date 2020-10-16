Полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения Франции

В четверг, 16 октября, французская полиция наведалась в офисы и квартиры главы Минздрава Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона. Ранее общественность жаловалась, что власти недостаточно эффективно борются с коронавирусом.



Об обысках сообщил телеканал BFM. Ранее на этом же канале без объяснений был отменен эфир с Саломоном. По данным СМИ, обыски прошли в рамках расследования действий властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Правоохранители нагрянули и к бывшему премьеру Франции Эдуарду Филипу, экс-представителю правительства Сабет Ндиай и нескольким министрам. Также оперативники пришли в квартиру бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен.

На четверг была запланирована пресс-конференция премьер-министра Жана Кастекса вместе с главой Минфина и Минздрава Брюно Ле Мэра и Оливье Верана.

Минувшим летом ряд общественных организаций подали иски против французских властей и обвинили их в неэффективной борьбе с пандемией коронавируса. Правоохранители начали расследование.

Обыски прошли после телеинтервью президента Франции Эммануэля Макрона, посвященного новым мерам по борьбе с коронавирусом.



С 17 октября в некоторых регионах Франции, включая столицу, введен комендантский час из-за распространения коронавируса. Он будет действовать с 21 до 6 часов. В это время будут закрыты все театры и рестораны.

Мера принята минимум на четыре недели. За нарушение предусмотрен штраф – 135 евро, за повторное – 1,5 тысячи евро.

Новые меры по борьбе с эпидемией вводятся и в Москве. С 5 октября столичные компании обязаны перевести на "удаленку" не менее трети сотрудников, а также лиц страше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

С 28 сентября людям старшего поколения также рекомендуется соблюдать домашний режим, не посещать людные места и свести к минимуму количество социальных контактов. С 9 октября приостановлено действие льготных транспортных карт.

Ношение масок и перчаток на транспорте, на работе и в общественных местах по-прежнему необходимо. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. Действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Власти Москвы готовы к росту заболеваемости. Количество тестов на выявление коронавируса доведено до 70 тысяч в сутки, в поликлиниках есть необходимое оборудование и медикаменты, создан резерв коечного фонда, а медики проходят добровольную вакцинацию от COVID-19.

Москвичи могут принять участие в заключительном этапе исследования вакцины от коронавируса. Нужно заполнить анкету и пройти отбор.

Кроме того, в городе продолжается масштабная вакцинация от гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в городских поликлиниках или в пунктах мобильной вакцинации.

Для снижения заболеваемости школьные каникулы были продлены на неделю. С 19 октября младшие классы возобновляют очное обучение, старшие – переходят на двухнедельную "дистанционку".

Также с 19 октября вход на дискотеки, в бары и ночные клубы в ночное время будет осуществляться при условии регистрации номера телефона. Посетители будут сканировать QR-код или отправлять СМС на номер 7377.