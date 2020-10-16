Онищенко развеял миф о бесполезности масок против коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко развеял несколько популярных заблуждений о коронавирусе COVID-19. Главное из них связан с эффективностью средств индивидуальной защиты.
Онищенко пояснил, что коронавирус попадает в организм вместе с микрокаплями человеческой слюны. И хотя не каждая маска способна фильтровать сами частицы вируса, большинство из них могут задерживать эти капли. Врач отметил, что здоровые люди должны носить маски, чтобы не заразиться, а больные – чтобы не заразить, передает телеканал "360".
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