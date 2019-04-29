Врачи заявили о бесполезности лечения антибиотиками
В Минздраве России рассказали о неэффективности лечения антибиотиками в ряде случаев. Комментарий предоставил главный специалист по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин, пишет НСН.
Специалист заявил, что антибиотики бессильны при заболеваниях вирусными инфекциями. К примеру, бесполезно лечить такими препаратами полиомиелит, корь, паротит и ветряную оспу. Эти инфекции не имеют "специфического противовирусного лечения", отмечает Лобзин. Он отметил, что наиболее действенным способом в борьбе с ними является вакцинопрофилактика.
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