Врачи заявили о бесполезности лечения антибиотиками

Россиян предупредили о неэффективности лечения антибиотиками при ряде заболеваний. В основном, это касается вирусных инфекций.

В Минздраве России рассказали о неэффективности лечения антибиотиками в ряде случаев. Комментарий предоставил главный специалист по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин, пишет НСН.

Специалист заявил, что антибиотики бессильны при заболеваниях вирусными инфекциями. К примеру, бесполезно лечить такими препаратами полиомиелит, корь, паротит и ветряную оспу. Эти инфекции не имеют "специфического противовирусного лечения", отмечает Лобзин. Он отметил, что наиболее действенным способом в борьбе с ними является вакцинопрофилактика.

Кроме того, важно соблюдать личную гигиена и санитарию, хотя они и не способны искоренить инфекцию, добавил Лобзин.







"В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству – неэффективность антибиотиков", – заявил представитель ведомства.







Ранее Минздрав России анонсировал подготовку законодательных инициатив, предполагающих запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.



