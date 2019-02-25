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Политика

Украина готовится провести Олимпиаду в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Как далеко можно зайти в своих мечтаниях, особенно если ты стал лидером предвыборной кампании. Комик Владимир Зеленский задумал провести в Крыму Олимпийские игры.
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Устами своего персонажа из сериала "Слуга народа" Зеленский замахнулся на организацию летней Олимпиады в российском Крыму. Многие украинцы воспринимают героя Зеленского в фильме в качестве реального кандидата. Во многом благодаря сериалу артисту удалось стать лидером предвыборной гонки.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Фраза про проведение Олимпиады вошла в трейлер нового сезона сериала "Слуга народа", который сейчас активно крутят по украинскому телевидению. Многие зрители воспринимают ее как сказанную от имени кандидата в президенты Владимира Зеленского, а не как произнесенную героем фильма.

И в кино, и в жизни актер грезит о возврате потерянных территорией. Но его мечты никогда не станут реальностью. Сам он это, конечно же, понимает, но признать это публично – значит расписаться в своей политической смерти.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. По последним данным социологических опросов, рейтинг кандидатов выглядит так: на первом месте со значительным отрывом располагается актер Владимир Зеленский, далее следует действующий президент Петр Порошенко. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, представляющая партию "Батькивщина".

Всего в избирательном бюллетене будет 44 фамилии. Это рекорд в новейшей истории Украины. Эксперты прогнозируют, что выборы пройдут в два тура. Если во второй тур выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то победа, скорее всего, будет за нынешним лидером страны. В случае борьбы Порошенко и Зеленского президентом Украины, вероятно, станет бывший кавээнщик.

Автор: Александр Комаров25 февраля 2019, 13:17

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