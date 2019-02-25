Украина готовится провести Олимпиаду в Крыму
Устами своего персонажа из сериала "Слуга народа" Зеленский замахнулся на организацию летней Олимпиады в российском Крыму. Многие украинцы воспринимают героя Зеленского в фильме в качестве реального кандидата. Во многом благодаря сериалу артисту удалось стать лидером предвыборной гонки.
Фраза про проведение Олимпиады вошла в трейлер нового сезона сериала "Слуга народа", который сейчас активно крутят по украинскому телевидению. Многие зрители воспринимают ее как сказанную от имени кандидата в президенты Владимира Зеленского, а не как произнесенную героем фильма.
И в кино, и в жизни актер грезит о возврате потерянных территорией. Но его мечты никогда не станут реальностью. Сам он это, конечно же, понимает, но признать это публично – значит расписаться в своей политической смерти.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. По последним данным социологических опросов, рейтинг кандидатов выглядит так: на первом месте со значительным отрывом располагается актер Владимир Зеленский, далее следует действующий президент Петр Порошенко. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, представляющая партию "Батькивщина".
Всего в избирательном бюллетене будет 44 фамилии. Это рекорд в новейшей истории Украины. Эксперты прогнозируют, что выборы пройдут в два тура. Если во второй тур выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то победа, скорее всего, будет за нынешним лидером страны. В случае борьбы Порошенко и Зеленского президентом Украины, вероятно, станет бывший кавээнщик.
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