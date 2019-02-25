Завравшийся Порошенко удивил странным заявлением

Президента Украины не раз ловили на лжи. Вот и сейчас Петр Порошенко, зарабатывая себе очки перед выборами, заявил, что его страна самая свободная и демократичная среди бывших советских республик.

Мало того, Порошенко сказал, что на предстоящих в этом году президентских и парламентских выборах Украина должна быть примером демократии. Учитывая, что главный соперник президента Юлия Тимошенко уже передала в прокуратуру факты готовящихся фальсификаций на выборах, это заявление президента звучит, мягко говоря, странно.

Лидер "Батькивщины" на днях направила сразу два заявления в полицию на Петра Порошенко. Ей даже удалось добиться возбуждения уголовных дел в связи с фальсификациями на предстоящих выборах. Юлия Тимошенко подозревает действующего президента в масштабном подкупе избирателей и вбросе бюллетеней за так называемых мертвых душ.

"По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", – сказала Тимошенко.

Стоит добавить, что на территории ДНР и ЛНР голосования на президентских выборах не будет. Заявляющий о самой демократичной стране Петр Порошенко, видимо, забыл и этот факт. И это притом что Киев считает территории на юго-востоке страны своими. Впрочем, своим Украина называет и Крым, но почему-то не сделала ничего для организации там избирательных участков.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов – 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Он теперь занимает первое место, на втором – действующий глава государства Петр Порошенко, на третьем – Юлия Тимошенко.