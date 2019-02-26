Аномальная погода в России удивила синоптиков
Как сообщили специалисты, в последние дни жители Крыма наблюдают сильную метель. Тем временем в Краснодаре власти объявили штормовое предупреждение.
Для Сибири, наоборот, февраль стал самым теплым месяцем за последние 50 лет. На Дальнем Востоке раньше срока проснулись дикие медведи. Жители Красноярска, где скоро пройдет зимняя Универсиада, заметили на улицах бабочек, передает Пятый канал.
Синоптики добавили, что аномальная погода сохранится в России еще на целый месяц. Настоящее потепление придет только в конце марта.
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