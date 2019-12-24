Как лечить косточки на ногах

Косточки на ногах портят внешний вид и в некоторых случаях вызывают боли при ходьбе. Данную проблему чаще испытывают женщины, однако встречается она и у мужчин. Что влияет на образование наростов и как с ними бороться, рассказала врач-кинезиолог и блогер Анастасия Шагарова.

Косточки на ногах возникают, когда свод стопы теряет свою подвижность. Эта патология наблюдается у большого пальца, в месте трения обуви. На образование данных наростов влияют ухудшение внутреннего свода стопы, связанное с поперечно-продольным плоскостопием и кривизной ног, а также нарушение в работе печени.

"Плоскостопие – главный виновник костных наростов. Но есть и другие "помощники", например, нарушенный обмен веществ. Если у пациента высокое содержание нитратов и мочевины в организме, он часто ест мясо и пьет много кофе, это влияет на азотистый обмен и приводит к образованию косточек на ногах. Нарушения в работе печени приводит в том числе к повышенному образованию солей, которые начинают откладываться в костях, в том числе на костных наростах", – рассказала врач-кинезиолог Анастасия Шагарова.

Остановить образование косточек можно. Для этого нужно действовать комплексно: лечить плоскостопие и разбираться с обменом веществ. Придется подключить висцеральную терапию, внести корректировки в питание, чтобы наладить работу печени, желчных протоков. Не менее важен и водный баланс организма.

Стопы – это фундамент и главная опора человеческого тела, наши амортизаторы. Любое, даже небольшое отклонение, в разы нагружает наш позвоночник. Они работают как подушка безопасности в автомобиле: сдерживают падения и удары, сглаживают любую ударную нагрузку. "При плоскостопии эти функции берет на себя позвоночник. Позвонки стираются и разрушаются гораздо быстрее. А если человек вдобавок имеет протрузии или грыжи, его состояние ухудшается еще большими темпами", - предостерегает доктор.

Какие проблемы приносит плоскостопие?⠀

Слабость мочеполовой системы. Мышцы стоп берут свое начало на тазовых мышцах. Научно доказано, что при восстановлении свода стопы нормализуется работа мочевыделительной системы, укрепляются мышцы тазового дна, уменьшается опущение внутренних органов.

Быстрое развитие остеохондроза, протрузий и грыж. Позвоночник берет на себя все удары. Такая нагрузка быстрее стирает позвонки, защемляет нервные корешки, выдавливает межпозвоночный диск из позвоночника.

Неизбежны прогибы спины в поясничном отделе. Из-за плоскостопия слабые мышцы передают слабость и пояснице.

"Если есть сильный прогиб в поясничном отделе, это говорит о слабых мышцах таза и плоскостопии. К сожалению, если наблюдается лордоз, то есть прогиб в поясничном отделе, он не обходится без кифоза и сутулости, что приводит к горбу в области шейного отдела, избыточной сутулости плечевых суставов и изменению грудного отдела, который приобретает форму вопросительного знака", – добавила врач.

Головные боли, мигрени, давление. Это явные признаки плоскостопия. При кифозе пережимаются позвоночные артерии и нарушается кровоснабжение головы.

Причины плоскостопия

Чаще всего проблема кроется в нарушении работы тазовых мышц, слабой передней и внутренней поверхности голеней и бедер, внутренних органов. Также в списке травмы черепа. Укрепить слабые мышцы, заставить их функционировать помогают методы кинезиологии. Через рефлексы стопа включается в работу. После того, как мышцы восстановлены, можно выполнять упражнения.

"Многие пациенты при плоскостопии покупают ортопедические стельки, не подозревая, что те способны усугубить ситуацию. Стельки убирают нагрузку со стопы, поэтому она еще хуже выполняет свою работу и становится нефункциональной. Если сомневаетесь, проведите эксперимент со стельками. Сфотографируйте свод стопы сбоку или сделайте отпечаток ног. Носите стельки месяц, а потом сравните результаты", – посоветовала врач-кинезиолог Анастасия Шагарова.