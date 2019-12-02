В "ЕР" требуют разобраться с обеспечением аптек и поликлиник лекарствами

Запросы в Минздрав и Генпрокуратуру направил депутат Госдумы Михаил Старшинов. Поводом для этого послужили сообщения в СМИ, а также обращения от граждан.
"Необходимо, чтобы Минздрав в кратчайшие сроки определил механизмы разрешения сложившейся ситуации, а Генпрокуратура дала правовую оценку отказу медицинских учреждений от приобретения оригинальных препаратов и фиксации побочных эффектов", – подчеркнул парламентарий.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о жалобах больных муковисцидозом и их родственников. Они рассказывали о нехватке лекарственных средств, необходимых при этом генетическом заболевании.
Более того, по словам пациентов, в медицинских учреждениях отказывались фиксировать побочные эффекты, возникавшие при использовании отечественных дженериков. Ранее необходимые препараты находились в широком доступе как в поликлиниках, так и в аптеках.
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Всем дуракам посвящается
О доброте и милосердии к старикам
СССР всё было хорошо и правильно
Не открываются в темах страницы
Нимфомания
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.