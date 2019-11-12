В России определили лучшее подсолнечное масло

Для проведения исследования специалисты Союза потребителей "Росконтроль" выбрали семь образцов рафинированного подсолнечного масла. В список для проверки вошли такие бренды, как "Благо", "Слобода", "Затея", "Селяночка", Mr.Ricco, "Россиянка" и "Каролина".
По данным "360", производители "Каролины" и "Селяночки" нарушили показатель окислительной порчи. В этих маслах специалисты зафиксировали превышение перекисного числа, что говорит об их низком сорте. Обе марки попали в черный список.
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