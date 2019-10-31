Ученые из США и Канады рассказали о признаках приближающейся смерти

Группа ученых из США и Канады провела исследование и выяснила, как изменяется поведение пожилых людей за несколько лет. Также в ходе эксперимента удалось выявить признаки скорой смерти.
На протяжении 13 лет специалисты наблюдали за физической активностью 1275 добровольцев. Чтобы получать точные сведения, на запястья им надевали специальные мониторы, передает "Царьград".
Было установлено, что участники, которые внезапно начинали двигаться более активно или спокойно в течение 1-90 минут или более двух часов, в дальнейшем могли стать инвалидами или ослабеть. При этом у них нарушалась повседневная деятельность. В итоге пожилые люди могли умереть в ближайшие 13 лет. Люди с необычной картиной двигательной активности также умирали в 1,6 раза чаще.
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