"Меньше расходов на лекарства": россияне стали реже болеть

Он рассказал, что правильная профилактика позволила жителям нашей страны легче переносить заболевания или не болеть вообще. Причина – вакцинация, к которой прибегают все больше людей. DSM Group проводили исследования по всплеску эпидемий и выяснили, что за ближайшие десять лет таковых практически не было.
"Да, идет активная вакцинация. Если люди и заболевают, то болеют более легко. Подавляющее количество не болеет вообще. Заболевают по причине слабой иммунной системы, в силу возраста. Но даже на этом фоне болезнь протекает легче", – рассказал Онищенко в интервью ФАН.
Он отметил, что в последнее время россияне все реже прибегают за помощью к лекарствам. По его словам, это в значительной мере позволило снизить расходы на лекарственные препараты.
"Соответственно, идет меньше расходов на лекарственные препараты. Собственно, для этого все и делается. Чем активнее идет профилактика, тем меньше потребляется лекарств", – отметил Геннадий.
Впрочем, если в России все идет более-менее гладко, то о Незалежной так сказать нельзя. Онищенко вспомнил, что на Украине никак не могут победить корь из-за отсутствия необходимых вакцин. Речь идет о том, что зараза может распространиться и на россиян.
"Это ясно показывает преступную безответственность, в том числе и действующей власти. Инфекционные эпидемии на Украине – это прямая угроза для России. Нам сейчас нужно будет тщательно проанализировать прививки детей первого года жизни и не допустить того, чтобы инфекция пришла на нашу территорию", – подытожил политик.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Кто начал срчн на ыоруме?
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?
Педофилы
Предложил разделить счет
Застал сына с парнем