Специалисты назвали защищающие от рака легких продукты

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта установили, что регулярное потребление натуральных йогуртов и продуктов с высоким уровнем клетчатки снижает риск заболеть раком легких. Для исследования были проанализированы данные 1,4 миллиона человек.



Исследование способов защиты от рака легких привело американских ученых к выводу, что присутствие в меню йогурта и продуктов с клетчаткой служит защитой от рака легких. По словам специалистов, этот эффект может быть связан с наличием в указанных продуктах пребиотиков, которые не усваиваются в организме, но стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике.

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Как пишет "МедикФорум" со ссылкой на ресурс EurekAlert, были проанализированы данные 1,4 миллиона человек. Испытуемых разделили на группы в зависимости от количества употребляемых клетчатки и йогурта. Результаты показали, что у людей, в рационе которых их было много, риск развития рака легких оказался ниже на 33% по сравнению с остальными.

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