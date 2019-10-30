Специалисты назвали защищающие от рака легких продукты

Исследование способов защиты от рака легких привело американских ученых к выводу, что присутствие в меню йогурта и продуктов с клетчаткой служит защитой от рака легких. По словам специалистов, этот эффект может быть связан с наличием в указанных продуктах пребиотиков, которые не усваиваются в организме, но стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике.
Как пишет "МедикФорум" со ссылкой на ресурс EurekAlert, были проанализированы данные 1,4 миллиона человек. Испытуемых разделили на группы в зависимости от количества употребляемых клетчатки и йогурта. Результаты показали, что у людей, в рационе которых их было много, риск развития рака легких оказался ниже на 33% по сравнению с остальными.
Опухоль в бронхах или тканях легких является одним из наиболее распространенных видов рака. Начальная стадия протекает без особых изменений и неприятных ощущений, поэтому во многих случаях болезнь выявляется слишком поздно. Через пять лет после постановки диагноза выживают 15% мужчин и 20% женщин.
Ранее стало известно, что в России для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин – 64,2 года. Выяснилось, что представители сильного пола испытывают стресс намного чаще. Напомним, когда организм находится в состоянии напряжения, снижается местный иммунитет и образуются раковые клетки.
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