Почему в России не говорят о сексе

Наши родители, а также бабушки и дедушки, разговаривали с большинством из нас на эти темы мало и неохотно. Многие из нас вообще не могут вспомнить никаких посланий, связанных с сексом. О нем в семье и вовсе не говорили. Но не говорить – не значит не выражать отношение.
Пожатые губы, осуждающий взгляд, а то и хватание за ремень при малейшем любопытстве к сексуальной жизни – это уже отношение. Запрет обсуждать сексуальную тематику, который сопровождает многих людей на протяжении всей жизни – тоже. И знаменитое "вырастешь – узнаешь" или "природа все равно возьмет свое" – из этой же оперы. Между тем нельзя сказать, что сексом у нас не занимаются. Статистика абортов, и заболеваний, передающихся половым путем, говорит о том, что все вокруг довольно-таки активно ведут половую жизнь. Причем, не особо заботясь о последствиях. Почему же россияне говорят о сексе так мало и неохотно? Особенно со своими детьми? Возможно причина в том, что для старшего поколения, особенно для женщин, секс – территория боли.
Статистика абортов, сделанных в СССР в 70-80-х годах ужасает. Она исчисляется несколькими миллионами в год. Десятки, если не сотни тысяч женщин, не имея правильных представлений о средствах контрацепции, гробили свое здоровье. Краткий миг наслаждения – если он был, ведь мужчины знали о сексе не больше женского, омрачался потом годами тяжелой расплаты. Молчание наших мам и бабушек – это предупреждение: там ждет разочарование, страх, боль!
Даже слов, которыми можно было бы пользоваться для разговора о сексе, в языке маловато. Есть слова наукообразные, громоздкие, скучные. Они сразу превращают секс из прекрасного и эмоционально насыщенного состояния в большую медицинскую энциклопедию. Есть уменьшительно-ласкательные словечки, которыми часто пользуются мамочки в общении с детьми, но и они способны превратить разговор о сексе в шапито. И есть еще третий вид слов. Это язык улиц и подворотен, где получали сексуальное образование сотни тысяч подростков. Эти слова – слова насилия и унижения по отношению к женщинам.
Лишь только самые пытливые подростки могли себе позволить изучать другой язык – язык классики, искусства, психологии. Сейчас людей, которые не боятся и умеют открыто и без пошлости говорить о сексе, слава богу, стало больше. А количество боли в этой сфере человеческой жизни значительно уменьшилось. Но все равно, родительские установки, объявившие сексуальную сферу строжайшим табу, живы до сих пор. Потому и говорят о сексе мало и как-то коряво. Не умеют, стесняются и боятся. А вовсе не охраняют нравственность.
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