Футбол способствует развитию алкоголизма

Чемпионат мира по футболу – это не только грандиозное спортивное событие. Еще это литры алкоголя, выпитого в пабах во время просмотра матчей.

Психиатр-нарколог, заместитель главврача по медицинской части клиники Маршака Дмитрий Мовчан рассказал Dni.Ru о том, что такое пивной алкоголизм, почему во время ЧМ наркологи не сидят без работы и сколько пенного напитка можно выпить без вреда для здоровья.

Нет ничего удивительного в том, что именно спортивные соревнования прочно связаны в нашем сознании с веселой компанией друзей, которые собрались вместе в каком-нибудь баре и болеют "за наших" за кружкой пива. Но мало кто вспоминает, что спорт и алкоголь – вещи несовместимые.

Футбол – родом из Англии, где давно и очень хорошо развита культура пития и просмотра матчей в пабах. Англичане вообще весьма пьющая нация. Как рядовой гражданин Дмитрий Мовчан не видит ничего страшного в тандеме футбола и пива. Как врач-нарколог по просьбе редакции он выделил некоторые моменты, которые приводят к алкоголизации населения во время футбольных спортивных мероприятий. По его словам, в этот период число пациентов наркологических клиник, а также вызовов наркологов на дом, существенно увеличивается.

Все пьют – и я тоже!

Люди, которые склонны к зависимости или находятся в длительной ремиссии после того, как избавились от вредной привычки, могут начать употреблять регулярно или "сорваться" в период ЧМ. Тут и накал страстей, и массовая истерия, помноженная на народное единение. Согласитесь, сложно оставаться в стороне, когда Россия выходит в 1/4 финала. Когда за сборную искренне болеют, а затем повсеместно отмечают победу. Невозможно заказать себе в пабе яблочный сок, когда все кругом пьют пиво. С пива и начинается эта всеобщая алкоголизация. Случается и так, что самостоятельно из пивного запоя (позже подключаются и другие горячительные напитки) человек выйти не в состоянии, только с помощью медикаментов.

Пиво – напиток не опасный

Многие вообще не считают пиво алкоголем. Мол, другое дело – водка, коньяк, виски. На самом деле оно как раз опасно тем, что к нему относятся легкомысленно. Между тем пивной алкоголизм – распространенное явление. Через какое-то время организм человека становится толерантным к пиву, в ход идут крепкие спиртные напитки. Уговорить пройти курс лечения от пивного алкоголизма очень непросто – его не считают проблемой. Более того, официального диагноза – пивной алкоголизм – нет. Однако это прямой путь к пьянству! К тому же пива можно выпить много, а приличные объемы дурно влияют на потенцию, интеллект и настроение – зависимый начинает хуже соображать, появляются лень и апатия.

Пиво активно рекламируют

Желание купить баночку освежающего пенного напитка подогревает и реклама, которая регулярно и весьма навязчиво транслируется во время матчей. Что нам показывают? Запотевшие стаканы, в которых маняще искрится на солнце хмель и солод. Мы также слышим, как холодное пиво наливают в бокал. Включаются мощные ассоциативные механизмы. Сложно удержаться. Алкогольные компании, понимая, что реклама алкоголя запрещена законом, напирают на то, что пиво, которое нам демонстрируют, – безалкогольное. Но потребитель этого не осознает, у него при виде таких вкусных картинок срабатывает рефлекс: пиво – это эйфория. А какая эйфория от безалкогольного пива? В контексте чемпионата оно также связано с кайфом от просмотра матчей, с радостью от победы.

Немного пива – можно

Дозволительной порцией пива, которую можно употреблять без вреда для организма и угрозы получить зависимость, – это 2 бокала 0,33 не чаще одного-двух раз в неделю.