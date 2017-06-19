Найдены необычные свойства ряженки

Правильно приготовленная из топленого молока, ряженка гораздо полезнее популярных молока и кефира. Исследователи подтвердили содержание в ней большого количества полезных бактерий.

Как отметили российские ученые, во многих случаях ряженка может быть альтернативой другим молочно-кислым продуктам. Например, желающие себе устроить полезный разгрузочный день не ошибутся, если проведут его в компании именно с ряженкой. Она, как подтвердили в своем исследовании российские специалисты, в некоторых случаях даже полезнее.

Чтобы получить качественный и полезный продукт, в топленое молоко добавляют ацидофильные палочки, термофильные молочные стрептококки. Это полезные для здоровья человека вещества, которые могут положительно сказаться на пищеварительном процессе и наладить работу желудочно-кишечного тракта, отмечает МедикФорум.ru.

Кроме этой очевидной пользы, продукт еще и предотвращает размножение гнилостных бактерий, заметно повышая уровень иммунитета. Также следует помнить, что в ряженке содержится большое количество необходимых человеку фосфора и кальция.





Поэтому конечно лучше питаться натуральными продуктами, содержащими необходимые вещества в их естественном виде. Например, суточную норму кальция можно получить, выпив всего лишь один стакан ряженки.