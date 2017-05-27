Недосыпание приводит к внезапной смерти

Чтобы уменьшить риск внезапной смерти, специалисты рекомендуют страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом спать не менее шести часов в сутки. Иначе риск рано умереть возрастает вдвое.

Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, призывает страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом спать минимум шесть часов в сутки. В противном случае, по мнению специалистов, смерть от инсульта практически гарантирована.

Ученые шестнадцать лет назад отобрали чуть менее полутора тысяч добровольцев среднего возраста в примерно равной пропорции между мужчинами и женщинами. Определили группу риска: толстяков, диабетиков, гипертоников. За время эксперимента в лучший мир ушли 22% наблюдаемых.

Выводы, к которым пришли ученые, таковы. Если принять вероятность ранней смерти от инсульта у здорового человека за единицу, то люди из группы риска умирают всего в полтора раза чаще здоровых, при условии, что спят больше шести часов в сутки.

Спящие меньше рискуют жизнью гораздо больше. Количество умерших от инсульта в этой группе вдвое выше, чем среди здоровых людей.