"Страна в демографической яме": россиянкам не хватает денег на рождение ребенка

В России провели опрос, в котором приняли участие девять тысяч женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Результаты показали, что 13% опрошенных россиянок влезали в кредитные долги, чтобы родить ребенка. А еще 15% копили деньги ради этого.
Отсюда следует, что значительной доле женщин не хватает финансов на продолжение рода в удовлетворительных условиях. Согласно аналитическим подсчетам, на ребенка до трех лет в России каждый месяц нужно тратить около 38 тысяч рублей, сообщает сайт "Вести Подмосковья".
Агентство URA.RU передает, что общая сумма примерных расходов впечатляет — 1,37 млн рублей. Далеко не каждая российская семья владеет таким капиталом, имея возможность свободно им распоряжаться.
"Сейчас страна находится в демографической яме, поэтому важно стимулировать рождаемость", — заявил директор центра исследований Георгий Остапкович. Иначе, по мнению эксперта, в будущем может возникнуть дефицит трудоспособного населения.