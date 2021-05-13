Российские производители ответили на обвинения правительства в росте цен на продукты

В ходе отчета правительства перед парламентом Михаил Мишустин заявил, что ценообразование на социально значимые товары связано с жадностью производителей.

Позднее на ситуацию отреагировал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что позиция Мишустина не требует отдельного комментария Кремля. По словам пресс-секретаря президента России, меры для регулировки цен на социально значимые товары "должна носить рыночный характер".

Вице-президент "Российского зернового союза" Александр Корбут не согласен с обвинениями политических деятелей. Он не считает, что в данной ситуации уместно говорить о жадности. По словам Александра, они преследуют разные цели. Так, их целью является получение прибыли, тогда как цель государства – забота о доходах населения.

Александр Корбут подчеркнул, что на рост цен серьезно повлияли многие факторы: начиная от ослабления рубля и заканчивая подорожанием многих ресурсов. По его мнению, чтобы побороть жадность необходимо увеличить конкуренцию и повысить доходы населения.

С точкой зрения вице-президента согласен и генеральный директор "Национального союза производителей молока" Артем Белов. Он отметил, что в прошлом году стоимость молока выросла на 18 процентов, а переработки – на семь процентов. Стоимость самого продукта выросла лишь на три с половиной процента. Такая тенденция, по мнению Белова, говорит лишь о том, что производители активно стараются "сдерживать цены", а потому обвинения не совсем уместны.

