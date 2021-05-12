Володин: вывод капитала из России негативно влияет на экономику

Стрельба в казанской школе Бузова попала в больницу Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Среда
12 мая
Лента новостей
16:31
Известный актер оставил душераздирающее послание перед смертью от коронавируса
16:29
Голливудский актер резвится с красоткой на островах после обвинений в насилии
16:17
Звезда "Игры престолов" и известный певец привились от коронавируса и пытаются завести второго ребенка
16:13
Любовник Волочковой оказался "разведенкой с прицепом"
16:07
Черную от горя вдову держали под руки у гроба умершего от ковида Качана
16:01
Обращение Зеленского к Путину оценили: Много агрессии и подавлений
15:52
"Чудовищное событие": Иван Ургант отказался от шуток после трагедии в Казани
15:37
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара"
15:32
Джиган лишился важного из-за попадания в больницу
15:32
Неузнаваемая без макияжа Алферова разревелась у гроба Качана
15:23
Киркоров убил откровением о женихе своей девятилетней дочери
15:14
"Не волнует, что трагедия в Казани": оголившуюся в день траура Волочкову закидали камнями
15:12
"Твой Колька": Цискаридзе признался Кабаевой в любви
14:52
Пьяный россиянин надел на младенца пакет и выбросил его из окна: ребенок погиб
14:44
Галибин на похоронах близкого друга вспомнил матерные частушки
14:44
В Госдуме предложили полностью закрыть границы России
14:43
Декрет Лукашенко является очевидным признанием банкротства белорусского государства – журналист Кузнецов
14:42
Шокированный Прилучный с горечью высказался о большой трагедии
14:41
"Совсем с ума сошел": Шепелев рассказал о поцелуе с темнокожей супермоделью
14:38
"Перепой налицо": россияне вывели на чистую воду загрустившую Волочкову
14:36
"Угрожали облить кислотой": Юлия Самойлова об ужасах из-за Евровидения
14:31
Впереди ждет страшное: известный астролог предсказал россиянам боль и страдания в мае
14:26
"Ты меня очень сильно подвел!": Ярмольник перед гробом рассказал о большом долге
14:25
Правительство России выделит десятки миллиардов для переболевших коронавирусом
14:25
"У нас большой стаж": Хазанов заговорил о крепкой связи с Пугачевой
14:11
Синоптик прогнозирует летнюю погоду в столичном регионе в ближайшие дни
13:53
"Дешевая показуха": отправившегося в Казань Манукяна безжалостно затравили
13:50
"Человек очень мрачный": Верник показал истинное лицо
13:41
Повзрослевшая дочь Брежневой застыдилась откровенных снимков
13:40
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
13:39
Мишустин назвал причину роста цен на продукты в России
13:38
Запашный спустил миллионы на слона
13:34
"У нас симпатия друг к другу": друг раскрыл правду об отношениях с Бузовой
13:25
Аналитики сообщили о резком подорожании квартир в Москве
13:19
В США обеспокоены разработкой российского "робота-убийцы"
12:55
"Похоронили": звезда Comedy Woman заявила об уходе
12:52
"Кровь из глаз": нарядившийся в свадебное платье Милохин довел до тошноты
12:52
"Заваливал любовными письмами": появились подробности о воссоединении Джей Ло и Бена Аффлека
12:45
Отказавшаяся от пластики и уколов Кристина Асмус продемонстрировала лицо без прикрас
12:44
Россияне массово отказываются от летних отпусков
12:22
Напавший на школу в Казани уехал от родителей из-за конфликта
12:16
Счастливого Меладзе сняли в компании двух красоток
12:12
"Не мог представить такого пиара": Якубович чудом спас Диброва от смерти
11:59
В доме стрелявшего в казанской школе нашли дробовик, сотни патронов и сырье для взрывчатки
11:58
"Тебе хватит. У тебя нас трое": сын попросил пережившую горе Антонову больше не рожать
11:48
Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода
11:33
Водонаева сделала заявление о замужестве
11:24
Суточный прирост заболевших COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи
11:09
"Надеюсь, похоронят достойно": тяжелобольная Светличная заговорила о смерти
11:08
"Как сорнячки": Мельникова из "Папиных дочек" не сюсюкается с капризными сыновьями
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Володин: вывод капитала из России негативно влияет на экономику

Володин: вывод капитала из России негативно влияет на экономику

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил о рисках вывода капитала за рубеж.

Продолжение: Володин призвал к оптимизации зарплат в институтах развития
прочитано 325 раз

В среду, 12 мая, премьер-министр Михаил Мишустин выступил с отчем правительства в Государственной Думе. Во время заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поднял вопрос деофшоризации. Он отметил, что вывод капитала из России негативно влияет на развитие страны, на экономику. Также это несет риски для владельцев средств.

ПО ТЕМЕ

Володин: Тема доступости отдыха в России выходит на первый план

Дума обсудит с правительством ограничения для пальмового масла

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин напомнил, что люди, которые выводят капитал, подвергают риску ресурсы. "Жизнь, по‑видимому, никого ничему не учит", – сказал председатель Госдумы. Он напомнил об экономических санкциях против России, которые, как правило, приводят к заморозке ресурсов.

Вячеслав Викторович подчеркнул, что капитал мог бы расходоваться на развитие предприятий, поэтому важно навести порядок в этом вопросе. Обращаясь к Мишустину, Володин заявил: необходимо, чтобы люди были заинтересованы тратить капитал в России.

"И, конечно, чтобы не было такого беспредела, когда все выкачивают, такой жадности", – сказал спикер нижней палаты.

Напомним, ранее Вячеслав Володин назвал способы избежать повторения трагедии в Казани. Инцидент, который произошел 11 мая в гимназии № 175, показал, что принятых мер недостаточно для обеспечения безопасности детей, отметил председатель Госдумы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: duma.gov.ru
Автор: 12 мая 2021, 14:27 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Человек, на которого можно положиться": Вячеслав Володин отмечает 57-й день рождения

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Надеюсь, похоронят достойно": тяжелобольная Светличная заговорила о смерти

Актриса плохо себя чувствует
Шоу-бизнес

"Не мог представить такого пиара": Якубович чудом спас Диброва от смерти

Ведущий поблагодарил коллегу
Шоу-бизнес

"Угрожали облить кислотой": Юлия Самойлова об ужасах из-за Евровидения

Самойлова сейчас хорошо понимает Манижу
Шоу-бизнес

"Перепой налицо": россияне вывели на чистую воду загрустившую Волочкову

Новый пост звезды в социальных сетях подписчики восприняли в штыки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+