Мишустин назвал причину роста цен на продукты в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает жадность производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты в стране. Об этом он заявил в ходе выступления с отчётом правительства в Государственной Думе.
Мишустин обратил внимание, что правительство располагает достаточным набором инструментов, чтобы помешать недобросовестным лицам наживаться на повышенном спросе на товары и услуги в разных сферах. Глава кабмина также отметил, что лишь меры правительства по сдерживанию цен позволили не допустить их взрывного роста, передаёт RT.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
Котейка ищет новую хозяйку
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Собчак