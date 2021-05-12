Мишустин назвал причину роста цен на продукты в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает жадность производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты в стране. Об этом он заявил в ходе выступления с отчётом правительства в Государственной Думе.

Мишустин обратил внимание, что правительство располагает достаточным набором инструментов, чтобы помешать недобросовестным лицам наживаться на повышенном спросе на товары и услуги в разных сферах. Глава кабмина также отметил, что лишь меры правительства по сдерживанию цен позволили не допустить их взрывного роста, передаёт RT.



