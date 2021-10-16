Какие продукты подорожают к Новому году – список от эксперта

К концу каждого года цены на продукты растут. Больше всего дорожают овощи и фрукты. Так, по мнению Долговой, стоимость огурцов и помидоров увеличится до 20% по сравнению с сентябрем. Также эксперт не исключает подорожание картофеля.
Цены вырастут и на продукты, в которых используется пшеница: например, мука, хлеб, кондитерские изделия и выпечка, макароны и тому подобное. Стоимость куриных яиц увеличится примерно до 10%. Подорожают и алкогольные напитки – от 8% до 20%, в зависимости от категории.
Среди непродовольственных товаров подорожают импортная электроника, бытовая техника, а также автомобили. Их стоимость может вырасти до 15% в годовом выражении. Это связано с подорожанием металла, энергоносителей и проблемами с поставками полупроводников.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что цены на продукты рекордно выросли впервые за 40 лет. Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заметил, что увеличивается стоимость не только продуктов, но и кормов, удобрений. Также эксперт обратил внимание на ограниченную покупательскую способность, из-за которой скоро будет ясно, какой предел цены не должны переступать.
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