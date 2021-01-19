Специалист по сельскому хозяйству предрек падение цен на продукты в России

Специалист в области аграрного бизнеса, руководитель аналитического центра "АБ-Центр" Алексей Плугов прогнозирует падение цен на продукты в России. Эксперт считает, что в стране ожидается перепроизводство пищевой продукции.
Плугов пояснил, что после неудачного сезона агропроизводители обычно стараются нарастить мощности и расширить территорию посевных площадей. Это приведёт к превышению предложения над спросом, что спровоцирует снижение цен. Аналитик ожидает, что в России подешевеют картофель, сахар, мука и подсолнечное масло, передаёт Ura.ru.
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