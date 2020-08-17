Немецкая компания Александра Удодова подвела итоги полугодия

В немецкой сервисной логистической компании VG Cargo GmbH, которая принадлежит российскому бизнесмену, Александру Удодову подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года.







На фоне снижения мировых объемов авиационных грузоперевозок компании, которая базируется в аэропорту Франкфурт-Хан, удалось добиться хорошего роста.



ПАНДЕМИЯ И НЕБО

За первое полугодие 2020 года VG Cargo GmbH российского бизнесмена Александра Удодова обработала 55 тысяч тонн авиагрузов, это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коронавирусная пандемия негативно сказалась на отрасли авиагрузоперевозок.

Согласно данным Clive Data Services, объемы авиаперевозок несколько месяцев подряд демонстрируют значительное падение, в июле они снизились на 20% по сравнению с прошлым годом, на 26% в апреле и на 31% в мае. По расчетам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), это рекордный показатель за последние три десятилетия, который не может сравниться даже с падением во время мирового финансового кризиса 2009 года.

"Сейчас компании приспосабливаются к новым условиям, грузовые авиалинии строят новые маршруты в связи с ковидовскими ограничениями для пассажирских авиакомпаний, – сообщает генеральный директор компании Удодова Виктор Горнак. – Грузоотправителям просто не на чем отправлять грузы в некоторые направления".

Из позитива можно отметить, что из-за пандемии грузовые авиаперевозки пострадали меньше пассажирских. Это связано с тем, что некоторые авиакомпании приспособили пассажирские суда для транспортировки грузов. В июле объемы грузовых авиаперевозок выросли на 8% по сравнению с июнем этого года. Такие данные приводит IATA. По мнению экспертов этой ассоциации, глобальные пассажирские авиаперевозки могут вернуться на допандемический уровень не раньше 2023 года. Тогда как восстановление грузовых авиаперевозок с большой долей вероятности произойдет уже в

следующем году. В начале августа международная исследовательская компании Technavio опубликовала оптимистичный прогноз, согласно которому рынок грузовых авиаперевозок в 2020-2024 годах будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% – за счет увеличения продаж электронной коммерции.

В целом 2020 год, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), может стать для авиационной отрасли самым трудным в финансовом отношении за всю историю. Общие убытки по итогам года могут составить беспрецедентную сумму – более 84 миллиардов долларов США.

РЫНОЧНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ НЕ ПОМЕХА

Проблемы в отрасли авиагрузоперевозок, которая в последние два года замедлила темпы роста, не сказались на показателях компании Александра Удодова. Так, 2019 год, в целом неудовлетворительный этого рынка, VG Сargo завершила с прибылью. Выручка возросла почти на 4 процента, и на 2 процента снизились издержки. В 2019 году компания смогла увеличить выручку за счет клиентов из сферы электронной торговли и расширения числа авиакомпаний-партнеров.

Во время пандемии увеличение объемов стало возможным благодаря тому, что VG Cargo Франкфурт-Хан работала с грузами медицинского назначения. В основном это были средства индивидуальной защиты. В марте компания обработала рекордные 10 тысяч тонн грузов.

Сейчас, по словам Виктора Горнака, рынок грузоперевозок по воздуху постепенно стабилизируется. Вернулись основные грузы – товары из сферы он-лайн торговли, почта. И все меньшую долю от общего объема грузов занимают медицинские товары, в том числе, защитные маски, которые составляли основу грузооборота в разгар пандемии.

Компания Александра Удодова является одной из ведущих европейских компаний в сегменте наземной обработки авиационных грузов. Это высокотехнологичная компания, которая сотрудничает с крупными международными авиаперевозчиками и логистическими гигантами. Обладая сертификатом Авторизованного экономического оператора (АЕО), VG Сargo имеет право проходить таможню в Германии в особом режиме. Также компания располагает сертификатом безопасности TAPA и работает с дорогостоящими грузами, которые составляют значительную долю в сегменте авиагрузоперевозок.

Александр Удодов стал основным владельцем VG Cargo в 2004 году и за несколько лет превратил небольшой стартап, который располагал всего несколькими сотрудниками и небольшим складом, в крупную логистическую компанию. Основные инвестиции были сделаны в строительство складов и современные системы безопасности и контроля. Новое руководство заключило ряд контрактов с международными авиаперевозчиками и логистическим структурами.

Сейчас компания располагает штатом высококвалифицированных сотрудников, их число увеличилось в десять раз. А объем обрабатываемых грузов вырос более чем в шесть раз.

БИЗНЕС АЛЕКСАНДРа УДОДОВА В РОССИИ

В России бизнесмену принадлежит агрокомплекс по выращиванию шампиньонов "Грибная радуга", а также рекреационный термальный курорт "Термы" на Кубани. Кроме того, Александр Удодов реализует ряд девелоперских проектов в сегментах жилой и коммерческой недвижимости.