"Прирастет количество бедных": россиянам дали неутешительный прогноз

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сделал мрачные прогнозы. Он констатировал спад экономики в России из-за пандемии коронавируса.

В выступлении на "Общероссийском гражданском форуме – 2020" Кудрин отметил, что спад в российской экономике может составить до 4,5%. Кроме того, треть малого и среднего бизнеса может закрыться, а бедных станет на один миллион человек больше.

Глава Счетной палаты считает, что, к сожалению, в ближайшие годы тенденция сохранится. Это означает, что России надо будет больше фокусироваться на помощи людям, которым нужна поддержка.

Также он добавил, что вторая волна пандемии коронавируса может остановить работу некоторых предпринимателей. Из-за этого цели, которые поставлены по малому и среднему бизнесу, не будут достигнуты в срок.

Кроме того, новая экономическая реальность обострит проблему безработицы. По словам Кудрина, сейчас безработица на уровне чуть ниже 7% – 6,8%-6,9%. Это немного меньше, чем ранее. Однако новая волна коронавируса может обострить ситуацию.

Глава Счетной палаты выразил уверенность в том, что государство должно дополнительно серьезно поддержать и средний, и малый бизнес, и население. А ресурсы, по его словам, для этого есть.