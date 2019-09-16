На кассах в супермаркетах теперь можно снимать наличные

Жители двух столиц, а также Подмосковья смогут снимать до пяти тысяч рублей прямо на кассах магазинов. Для обслуживания принимаются Visa и MasterCard, передает телеканал "360".
Сервис заработал в восьми точках сети "ВкусВилл" в Москве и области, а также в 51 магазине Петербурга. До конца года планируется подключить к услуге все магазины сети. Эксперты считают, что нововведение побудит людей расплачиваться картой. Кроме того, им не нужно будет бегать в банкомат снимать деньги.
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