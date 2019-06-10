"Единая Россия" поддержит промышленные стартапы
Путем реализации партийных проектов "Единая
Россия" направляет все ресурсы на достижения стратегических целей развития
страны, отметил парламентарий. На полях ПМЭФ он провел панельную дискуссию,
посвященную формированию условий для технологического рывка в XXI веке.
По словам Кравченко, партийный проект "Локомотивы роста" содействует технологическому развитию Россию и помогает укрепить позиции отечественной промышленности. "Мы готовы поддержать стартапы, оказывая помощь в преодолении законодательных барьеров, с которыми сталкивается начинающийся бизнес", – сказал единоросс.
В рамках панельной дискуссии на Петербургском экономическом форуме обсуждались вопросы создания среды для инновационного развития, где есть все условия для быстрого перехода от идеи к промышленному образцу. Главное, отмечают партийцы, чтобы молодые таланты могли расти и развиваться в комфортной для них экосистеме.
Также участники дискуссии обсуждали глобальную конкурентноспособность отечественных товаров и обновление ракетно-технического производства.
Среди участников были представители госкорпорации "Роскосмос", замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных, зампред правительства Московской области Вадим Хромов, гендиректор "Российской венчурной компании" Александр Повалко и другие. В дискуссии принимали участие и делегации из университетов Стенфорда и Франкфурта.
Партийный проект "Единой России" "Локомотивы роста" занимается созданием современной российской многоукладной экономики. Важнейшие направления деятельности партпроекта - улучшение практик развития промышленности и инфраструктуры, совершенствование законодательства.
Звезда Голливуда перешла все границы
Невеста Тимати пожаловалась на плохое самочувствие
Певец посетил кладбище в Болгарии
Пианистка вновь в центре скандала
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Мастурбирую во время секса
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Отчим пристает . Что делать мне?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Мужчина меня не уважает
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Разведенка с прицепом
Должен отслужить в армии
Можно ли завидовать сестре родной?
Парень оказался извращенцем
Муж не хочет детей.
Оленевода Собякина в отставку.
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Прямолинейнвая подруга
Двойная фамилия. Да или нет?
Не обрадовался подарку
Собака.....
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Как побороть лень?
Собака.....
Работаю 6 дней в неделю
На каком месяце уже виден живот?
Не хочу больше жить!