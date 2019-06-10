"Единая Россия" поддержит промышленные стартапы

Единороссы готовы оказать поддержку промышленным стартапам и помочь им в преодолении законодательных барьеров. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил депутат Госдумы, координатор партпроекта "ЕР" "Локомотивы роста" Денис Кравченко.



Путем реализации партийных проектов "Единая Россия" направляет все ресурсы на достижения стратегических целей развития страны, отметил парламентарий. На полях ПМЭФ он провел панельную дискуссию, посвященную формированию условий для технологического рывка в XXI веке.



По словам Кравченко, партийный проект "Локомотивы роста" содействует технологическому развитию Россию и помогает укрепить позиции отечественной промышленности. "Мы готовы поддержать стартапы, оказывая помощь в преодолении законодательных барьеров, с которыми сталкивается начинающийся бизнес", – сказал единоросс.

В рамках панельной дискуссии на Петербургском экономическом форуме обсуждались вопросы создания среды для инновационного развития, где есть все условия для быстрого перехода от идеи к промышленному образцу. Главное, отмечают партийцы, чтобы молодые таланты могли расти и развиваться в комфортной для них экосистеме.

Также участники дискуссии обсуждали глобальную конкурентноспособность отечественных товаров и обновление ракетно-технического производства.

Среди участников были представители госкорпорации "Роскосмос", замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных, зампред правительства Московской области Вадим Хромов, гендиректор "Российской венчурной компании" Александр Повалко и другие. В дискуссии принимали участие и делегации из университетов Стенфорда и Франкфурта.

Партийный проект "Единой России" "Локомотивы роста" занимается созданием современной российской многоукладной экономики. Важнейшие направления деятельности партпроекта - улучшение практик развития промышленности и инфраструктуры, совершенствование законодательства.